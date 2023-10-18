Тарасова отреагировала на информацию о приостановке карьеры Туктамышевой

Тарасова заявила, что решение Туктамышевой приостановить карьеру правильное

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на информацию о решении чемпионки мира и Европы Елизаветы Туктамышевой приостановить карьеру. Об этом сообщает «Чемпионат».

По мнению специалиста, спортсменке предложили интересную работу. «Думаю, что это правильное решение. Говорить о завершении карьеры мы не можем? Разве она сказала об этом? Елизавета этого не говорила», — заявила Тарасова.

О решении Туктамышевой не выступать в сезоне-2023/2024 стало известно ранее 18 октября. Уточнялось, что россиянка сосредоточится на выступлениях в ледовых шоу.

Туктамышева — чемпионка мира и Европы 2015 года. На втором в карьере мировом первенстве, куда спортсменка поехала в 2021 году, она стала серебряной призеркой. Также на ее счету медали всех достоинств командных чемпионатов планеты.