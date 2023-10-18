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01:29, 18 октября 2023Мир

Трамп объяснил отказ Аббаса от встречи с Байденом

Трамп: отказ Аббаса от встречи с Байденом доказывает, что США не уважают
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что другие страны не уважают Соединенные Штаты — это подтверждает отказ главы Палестины Махмуда Аббаса от участия во встрече с американским коллегой Джо Байденом. Об этом политик написал на своей странице в соцсети Truth Social.

Ранее глава МИД Иордании Айман Хусейн Абдалла ас-Сафади заявил об отмене запланированного на 18 октября саммита с участием Джо Байдена.

17 октября Россия и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) запросили проведение заседания Совета Безопасности ООН на среду, 18 октября, в связи с ударом по больнице в секторе Газа.

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    Юлия Мискевич
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