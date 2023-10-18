В Госдуме запросили правовую оценку уехавших из России после начала СВО

Депутат Госдумы Пискарев попросил СК и ФСБ оценить действия уехавших из России

Депутат Госдумы Василий Пискарев попросил Генпрокуратуру России, ФСБ, МВД и Следственный комитет (СК) предоставить данные о правовой оценке противоправных действий людей, которые уехали из России после начала специальной военной операции (СВО). Соответствующий пост опубликован в Telegram-канале парламентария.

«Приступил к исполнению поручения Государственной Думы. Соответствующие обращения направлены в Генеральную прокуратуру, Следственный комитет, МВД и ФСБ России», — написал он.

Помимо того, он предложил проверить информацию, которая содержится в открытом доступе, о телеведущем Иване Урганте, юмористе Александре Ревве, миллиардере Михаиле Фридмане и историке моды Александре Васильеве.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что никто не закрывал дорогу тем, кто уехал из России после начала спецоперации. Он также описал ситуацию с «возвращенцами» в Россию словами «движуха пошла» и заявил о важности чувства сопричастности граждан к происходящим в стране изменениям.