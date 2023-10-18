В работе «Уральских авиалиний» нашли массовые нарушения

«Известия»: Ространснадзор нашел нарушения в работе «Уральских авиалиний»

Ространснадзор в ходе внеплановой проверки нашел массовые нарушения в работе российской авиакомпании «Уральские авиалинии». Об этом пишет газета «Известия».

Проверка проводилась в сентябре после аварийной посадки лайнера Airbus A320 в поле под Новосибирском. Специалисты осмотрели шесть самолетов и участки цехов ремонта, а также получили письменные объяснения командиров экипажей и технических сотрудников перевозчика.

Инспекторы обнаружили дефекты фюзеляжей, загрязнения зеркал стоек шасси, коррозию на некоторых деталях, некорректно нанесенный герметик и другие нарушения. «Известия» отмечают, что авиакомпания не обеспечивала необходимый контроль работ по техобслуживанию бортов. Однако до конца проверки все недочеты устранили.

В Росавиации журналистам рассказали, что ситуацией с «Уральскими авиалиниями» заинтересовались в ФСБ. Представители авиакомпании, в свою очередь, подчеркнули, что во внеплановой проверке Ространснадзором нет ничего необычного и что информация о массовых нарушениях преувеличена.

Ранее в сети опубликовали запись диалога пилотов в кабине самолета «Уральских авиалиний» перед аварийной посадкой в поле под Новосибирском. Разговор шел за несколько минут до того, как лайнер Airbus A320 приземлился.

