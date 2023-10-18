Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
18:56, 18 октября 2023Наука и техника

В России рассказали о сложности перехвата «умных» бомб

Эксперт Леонков рассказал о сложности перехвата используемых ВСУ бомб GLSDB

Фото: Guo Wenbin / Globallookpress.com

Бомбы наземного базирования GLSDB (Ground Launched Small Diameter Bomb), которые используют Вооруженные силы Украины (ВСУ), сложно перехватить из-за отсутствия инверсионного следа. Об этом рассказал военный эксперт Алексей Леонков в беседе с «Известиями».

Леонков отметил, что обычные ракеты, выпущенные из реактивных систем залпового огня, можно отследить по инверсионному следу, а GLSDB планирует, не оставляя его за собой. Это делает «умную» бомбу достаточно сложной целью.

По его словам, бомба GLSDB считается экспериментальной. Он подчеркнул, что за все время проведения специальной военной операции ее применяли несколько раз, но все боеприпасы перехватывали.

Материалы по теме:
«Трудно с такими бороться» Россия начала применять новые сверхзвуковые ракеты. Почему ПВО Украины не справляется с ними?
«Трудно с такими бороться»Россия начала применять новые сверхзвуковые ракеты. Почему ПВО Украины не справляется с ними?
25 июля 2023
Европа согласилась передать Украине F-16. На что способен американский истребитель и изменит ли он ситуацию на фронте?
Европа согласилась передать Украине F-16.На что способен американский истребитель и изменит ли он ситуацию на фронте?
27 августа 2023

Эксперт также отметил, что GLSDB должна демонстрировать дальность в 130-160 километров. Высокоточный боеприпас летит к цели по координатам.

В состав GLSDB входит управляемая авиабомба Small Diameter Bomb (SDB) и ракетный двигатель реактивного снаряда, который позволяет запускать SDB из наземных ракетных комплексов M270 и M142 HIMARS. После достижения определенной высоты бомба отделяется от двигателя, разворачивает крылья и планирует к цели.

Ранее военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук сообщил, что бомбы GLSDB имеют специальные помехоустойчивые устройства, которые делают их перехват с помощью систем противовоздушной обороны крайне сложным.

Что думаешь? Оцени!
    Даниил Иринин
    Обсудить
    Последние новости

    Власти сообщили о взрыве сбитой над Севастополем ракеты

    Названо число покинувших дома жителей Израиля из-за конфликта с Палестиной

    В Подмосковье задержали авторитетного преступника

    Россиянин поджег дом с пожилым мужчиной и похитил оттуда телевизор

    Ученые предложили правило пяти секунд для защиты от COVID-19

    Зеленский встретился с премьер-министром Румынии

    Братьев Запашных вызвали в Госдуму для объяснения видео с избиением тигров

    Водителю прислали штраф в 136 миллионов рублей за одно превышение скорости

    Бойцы ОМОНа скрутили напавших с ножом на охрану отеля

    В школах отменили всероссийские контрольные по английскому языку

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости