В России рассказали о сложности перехвата «умных» бомб

Эксперт Леонков рассказал о сложности перехвата используемых ВСУ бомб GLSDB

Бомбы наземного базирования GLSDB (Ground Launched Small Diameter Bomb), которые используют Вооруженные силы Украины (ВСУ), сложно перехватить из-за отсутствия инверсионного следа. Об этом рассказал военный эксперт Алексей Леонков в беседе с «Известиями».

Леонков отметил, что обычные ракеты, выпущенные из реактивных систем залпового огня, можно отследить по инверсионному следу, а GLSDB планирует, не оставляя его за собой. Это делает «умную» бомбу достаточно сложной целью.

По его словам, бомба GLSDB считается экспериментальной. Он подчеркнул, что за все время проведения специальной военной операции ее применяли несколько раз, но все боеприпасы перехватывали.

Эксперт также отметил, что GLSDB должна демонстрировать дальность в 130-160 километров. Высокоточный боеприпас летит к цели по координатам.

В состав GLSDB входит управляемая авиабомба Small Diameter Bomb (SDB) и ракетный двигатель реактивного снаряда, который позволяет запускать SDB из наземных ракетных комплексов M270 и M142 HIMARS. После достижения определенной высоты бомба отделяется от двигателя, разворачивает крылья и планирует к цели.

Ранее военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук сообщил, что бомбы GLSDB имеют специальные помехоустойчивые устройства, которые делают их перехват с помощью систем противовоздушной обороны крайне сложным.