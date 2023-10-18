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13:02, 18 октября 2023Россия

В России заявили о сокращении числа абортов

Голикова заявила, что в 2022 году число абортов сократилось на 2,3 процента
Татьяна Голикова

Татьяна Голикова. Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

В 2022 году число абортов в России сократилось на 2,3 процента. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова на пленарном заседании в Госдуме, пишет ТАСС.

По ее словам, снижение статистики обеспечили государственные медучреждения, которые организуют работу с желающими прервать беременность россиянками, чтобы сохранить ребенка.

Ранее Минздрав России ужесточил оборот препаратов для прерывания беременности. Документ вступит в силу 1 сентября 2024 года. Предметно-количественному учету будут подлежать препараты мифепристон, мизопростол и циклопентолат.

Кроме того, в России активно обсуждается возможность запретить аборты в частных клиниках и оставить эту процедуру только в госучреждениях. В июле на заседании Госдумы депутат Татьяна Буцкая поинтересовалась у министра здравоохранения Михаила Мурашко об отношении к этой идее. По словам главы Минздрава, ведомство готово обсуждать эту инициативу. При этом он заявил, что число процедур прерывания беременности «за последние годы сократилось в разы, но резерв еще есть».

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Врач акушер-гинеколог Любовь Ерофеева в беседе с «Лентой.ру» связала инициативу с предложениями вывести процедуру прерывания беременности из российской системы обязательного медицинского страхования (ОМС). Эксперт допустила, что российские политики могут консультироваться по этому вопросу с американскими религиозными деятелями, которые в разных штатах разными способами пытаются запретить аборты.

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    Константин Лысяков
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