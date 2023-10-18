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11:03, 18 октября 2023Россия

В Совфеде предрекли Байдену самый сложный визит за все президентство

Сенатор Пушков: поездка Байдена в Израиль может стать самым сложным визитом

Поездка президента США Джозефа Байдена в Израиль может стать самым сложным визитом американского лидера за все время правления. Об этом в своем Telegram-канале заявил член Совета Федерации Алексей Пушков.

Сенатор предрек, что на фоне нового витка конфликта Израиля с ХАМАС ничего хорошего Байдена в этой поездке не ждет.

«Если США хотят проявить свое хваленое "глобальное лидерство" — вот трагическая ситуация (имеется в виду взрыв в больнице в секторе Газа — прим. «Ленты.ру»), которую необходимо взять под контроль. Но США скорее заложники этой ситуации, чем ее хозяева», — написал член Совета Федерации в своем блоге.

Ранее в Конгрессе США потребовали от Байдена призвать к миру в Израиле. Сам Байден заявлял, что «глубоко опечален» и возмущен взрывом в больнице «Аль-Ахли» в секторе Газа. Уточняется, что американский лидер поручил собирать данные о случившемся.

Одновременно с этим заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал удар по больнице в секторе Газа военным преступлением США.

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