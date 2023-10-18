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08:34, 18 октября 2023Мир

В Конгрессе США потребовали от Байдена призвать к миру в Израиле

The New York Post: конгрессмены потребовали от Байдена призвать к миру в Израиле

Фото: Zohra Bensemra / Reuters

Левые конгрессвумен Ильхан Омар и Рашида Тлайб обвинили Армию оборона Израиля (ЦАХАЛ) в ударе по больнице в секторе Газа и потребовали от президента США Джо Байдена призвать к миру на Ближнем Востоке. Об этом сообщает газета The New York Post.

«Вот что происходит, когда вы [Байден] отказываетесь содействовать прекращению огня и помочь деэскалации. Ваш подход, основанный только на войне и разрушении, открыл мне глаза и многим американцам-палестинцам и американцам-мусульманам, таким как я. Мы будем помнить, где вы были в этот момент», — отреагировала Тлайб на сообщения об ударе по больнице.

Омар и Тлайб являются представителями «Отряда» — неформального объединения из восьми конгрессменов, придерживающихся левых политических взглядов. Его представители известны критическим отношением к политике Израиля и публичной поддержкой Палестины.

Ранее Байден заявил, что «глубоко опечален» и возмущен взрывом в больнице «Аль-Ахли» в секторе Газа. Уточняется, что американский лидер поручил собирать данные об инциденте. После получения информации об ударе президент Соединенных Штатов переговорил с королем Иордании Абдуллой II и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

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    Максим Габриелян
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