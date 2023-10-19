16-летняя школьница с инвалидностью пропала в российском городе

В Волгодонске пропала 16-летняя школьница с психическим расстройством

В Волгодонске Ростовской области пропала 16-летняя школьница с инвалидностью. Об этом сообщили порталу 161.ru в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

По данным издания, россиянка исчезла два дня назад. Последний раз ее видели в районе стадиона «Труд». У девочки выявлено психическое расстройство.

Волонтеры рассказали, что рост несовершеннолетней 160 сантиметров. У нее голубые глаза и каштановые волосы. В день пропажи девочка была одета в темно-зеленую куртку, красную кофту, темно-коричневые штаны и черные кроссовки.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области 13-летняя школьница сбежала из дома замуж и пропала.

Мать и отец россиянки предположили, что школьницу могли украсть родственники-цыгане, чтобы насильно выдать замуж без их согласия.

До этого в Бурятии во время прогулки исчезла шестиклассница.