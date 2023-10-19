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13:53, 19 октября 2023Спорт

«Барселона» захотела устроить прощальный матч для Месси

«Барселона» заявила о намерении устроить прощальный матч Месси на новом стадионе

Фото: Sebastian Castaneda / Reuters

Каталонская «Барселона» захотела устроить прощальный матч для бывшего нападающего команды Лионеля Месси. Слова спортивного директора сине-гранатовых Деку приводит Marca.

«Думаю, что это будет матч на новом стадионе, когда он будет готов», — заявил Деку. Он назвал аргентинского форварда величайшим игроком клуба и самым большим кумиром в истории футбола.

15 июля 36-летний Месси пополнил состав клуба Главной футбольной лиги (MLS) «Интер Майами». Его контракт с командой рассчитан до конца сезона-2024/2025.

С 2021 года аргентинец играл за «Пари Сен-Жермен». Его контракт с парижанами был рассчитан до июня 2023 года с опцией продления на один сезон. До этого форвард выступал за «Барселону». В составе каталонцев он десять раз выигрывал чемпионат Испании и четырежды побеждал в Лиге чемпионов.

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    Ксения Курашкина
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