Ким Чен Ын заявил о крепнущей дружбе между Россией и КНДР

Ким Чен Ын: дружба между Россией и КНДР только крепнет после встречи с Путиным

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что дружеские отношения между КНДР и Россией только крепнут после его встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Такое заявление он сделал на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, передает РИА Новости.

«Наши люди большое внимание уделяют отношениям между нашими странами», — подчеркнул он. Ким Чен Ын также выразил уверенность, что Сергей Лавров и глава МИД КНДР Цой Сон Хи обсудили очень широкий спектр вопросов отношений двух стран. По его словам, это имеет большое значение.

19 октября Ким Чен Ын принял Сергея Лаврова в Пхеньяне, встреча продлилась чуть больше часа. Также российский министр встретился с северокорейским коллегой Цой Сон Хи.

Ранее Сергей Лавров заявил, что отношения России и КНДР вышли на качественно новый, стратегический уровень. Дипломат также назвал состоявшуюся в сентябре встречу российского президента Владимира Путина и председателя Ким Чен Ына на космодроме Восточный историческим саммитом.