Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:32, 19 октября 2023Мир

Ким Чен Ын заявил о крепнущей дружбе между Россией и КНДР

Ким Чен Ын: дружба между Россией и КНДР только крепнет после встречи с Путиным

Фото: North Korea's Korean Central News Agency (KCNA) / Reuters

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что дружеские отношения между КНДР и Россией только крепнут после его встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Такое заявление он сделал на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, передает РИА Новости.

«Наши люди большое внимание уделяют отношениям между нашими странами», — подчеркнул он. Ким Чен Ын также выразил уверенность, что Сергей Лавров и глава МИД КНДР Цой Сон Хи обсудили очень широкий спектр вопросов отношений двух стран. По его словам, это имеет большое значение.

19 октября Ким Чен Ын принял Сергея Лаврова в Пхеньяне, встреча продлилась чуть больше часа. Также российский министр встретился с северокорейским коллегой Цой Сон Хи.

Ранее Сергей Лавров заявил, что отношения России и КНДР вышли на качественно новый, стратегический уровень. Дипломат также назвал состоявшуюся в сентябре встречу российского президента Владимира Путина и председателя Ким Чен Ына на космодроме Восточный историческим саммитом.

Оружие России: на страже Родины
Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Депутат возмутился награждением сына Кадырова. Глава Чечни сделал его героем после избиения поджигателя Корана

      Стало известно местонахождение пропавшего футболиста «Милана»

      Пентагон заявил о готовности поделиться данными об атаке на больницу в Газе

      Эсминец ВМС США перехватил выпущенные из Йемена ракеты и БПЛА

      Американскую военную базу в Ираке обстреляли из «Градов»

      Жителю Подмосковья доставили килограммы тестостерона на пункт выдачи заказов

      Марочко заявил об отсутствии тактики в действиях украинских военных

      Глава Татарстана оценил высказывание депутата о награждении сына Кадырова

      Возмутившийся награждением сына Кадырова депутат извинился за эмоциональность

      Для атаки по штабу Черноморского флота использовали французскую ракету

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости