Лавров заявил о новых отношениях с КНДР после встречи Ким Чен Ына и Путина

Лавров заявил о новых отношениях РФ с КНДР после встречи Ким Чен Ына и Путина

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что отношения России и КНДР вышли на качественно новый, стратегический уровень. Его слова приводит РИА Новости.

Лавров назвал встречу российского президента Владимира Путина и председателя Ким Чен Ына на космодроме Восточный историческим саммитом. По его словам, после этих переговоров отношения двух стран вышли на новый уровень.

Дипломат напомнил, что «75 лет назад Советский Союз, который сыграл ключевую роль в освобождении Кореи от японского колониального господства, первым признал молодое корейское государство, а затем оказывал ему содействие в становлении национальной экономики, науки, культуры, образования». Он также отметил вклад Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, который они внесли в формирование диалога между двумя странами.

13 сентября Владимир Путин и Ким Чен Ын провели переговоры на космодроме Восточный. Встреча продлилась около шести часов. Лидеры прогулялись по космодрому, провели переговоры с делегациями и в формате тет-а-тет, а также посетили торжественный обед.