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05:47, 19 октября 2023Мир

Лавров заявил о новых отношениях с КНДР после встречи Ким Чен Ына и Путина

Лавров заявил о новых отношениях РФ с КНДР после встречи Ким Чен Ына и Путина
Владимир Путин и Ким Чен Ын

Владимир Путин и Ким Чен Ын. Фото: KCNA / Reuters

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что отношения России и КНДР вышли на качественно новый, стратегический уровень. Его слова приводит РИА Новости.

Лавров назвал встречу российского президента Владимира Путина и председателя Ким Чен Ына на космодроме Восточный историческим саммитом. По его словам, после этих переговоров отношения двух стран вышли на новый уровень.

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Дипломат напомнил, что «75 лет назад Советский Союз, который сыграл ключевую роль в освобождении Кореи от японского колониального господства, первым признал молодое корейское государство, а затем оказывал ему содействие в становлении национальной экономики, науки, культуры, образования». Он также отметил вклад Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, который они внесли в формирование диалога между двумя странами.

13 сентября Владимир Путин и Ким Чен Ын провели переговоры на космодроме Восточный. Встреча продлилась около шести часов. Лидеры прогулялись по космодрому, провели переговоры с делегациями и в формате тет-а-тет, а также посетили торжественный обед.

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    Марина Совина
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