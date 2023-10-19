Ким Чен Ын принял Лаврова в Пхеньяне

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын принял главу МИД России Лаврова в Пхеньяне

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын принял главу МИД России Лаврова в Пхеньяне, встреча продлилась чуть больше часа. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее Лавров заявил, что отношения России и КНДР вышли на качественно новый, стратегический уровень. Дипломат также назвал состоявшуюся в сентябре встречу российского президента Владимира Путина и председателя Ким Чен Ына на космодроме Восточный историческим саммитом.