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11:41, 19 октября 2023Мир

Ким Чен Ын принял Лаврова в Пхеньяне

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын принял главу МИД России Лаврова в Пхеньяне
Ким Чен Ын и Сергей Лавров

Ким Чен Ын и Сергей Лавров. Фото: МИД РФ / Reuters

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын принял главу МИД России Лаврова в Пхеньяне, встреча продлилась чуть больше часа. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее Лавров заявил, что отношения России и КНДР вышли на качественно новый, стратегический уровень. Дипломат также назвал состоявшуюся в сентябре встречу российского президента Владимира Путина и председателя Ким Чен Ына на космодроме Восточный историческим саммитом.

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    Максим Габриелян
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