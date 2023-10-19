Иммунолог высказался о вероятности тройной эпидемии в России

Иммунолог Болибок усомнился в вероятности тройной эпидемии в этом сезоне

В России будут последовательно чередоваться несколько вирусных волн, тройная эпидемия не ожидается, полагает врач-иммунолог Владимир Болибок. Мнением он поделился в беседе с «Лентой.ру».

Ранее стало известно, что российские медики ожидают в текущем респираторном сезоне тройную эпидемию вирусов — сезонных вирусов, гриппа и COVID-19. Об этом сообщила завкафедрой инфекционных болезней взрослых и эпидемиологии СПбГПМУ Елена Эсауленко.

Тройная эпидемия — это ситуация, при которой совпадают графики подъема и спада заболеваемости тремя вирусными инфекциями, пояснил Болибок. Он заявил, что не согласен с вероятностью такого сценария в этом сезоне.

По словам специалиста, подъем коронавирусной инфекции начался в середине сентября. Три последних недели мы находимся на плато с примерно 17 тысячами заболевших в неделю по всей стране, то есть 2,5 тысячами в день.

«Я думаю, мы сейчас пройдем пик коронавирусной инфекции, и где-то к ноябрю у нас она схлынет. А следующий пик, как правило, наступает через 7-8 месяцев. Так и будет, если не прилетит какой-нибудь очередной "черный лебедь" в виде совсем нового штамма, потому что потенциал мутаций коронавирусной инфекции не исчерпан», — высказался врач.

Таким образом, следующий пик коронавируса, по прогнозу иммунолога, наступит в апреле-мае. Эпидемия гриппа же наблюдается раз в год, обычно с декабря по февраль, отметил он.

Гриппа сейчас практически нет ни у нас, ни в Штатах, ни в Европе. Получается, что у нас пик коронавирусной инфекции, а гриппа нет, то есть две эти инфекции не совпадают, и тридемия нам уже совершенно точно не грозит Владимир Болибок врач-иммунолог

Подъем ОРВИ, по его словам, обычно связан с погодными условиями и приходится на конец сентября-октябрь. «Всплеск ОРВИ, который сейчас наблюдается, идет параллельно всплеску коронавирусной инфекции. Я думаю, что здесь проблема диагностики коронавируса. У нас фиксируется за день где-то 2,5 тысячи больных коронавирусом и около 20 с чем-то тысяч больных ОРВИ. Из этих ОРВИ половина — это недообследованный COVID-19, потому что в поликлиниках, особенно за пределами Москвы, уже никто особо не тестирует. То есть сейчас идет волна коронавируса и сопутствующий коронавирусу ОРВИ», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Ранее глава столичного управления Роспотребнадзора Елена Андреева сообщила, что с эпидемиологической точки зрения ситуация в Москве спокойная. По ее словам, в городе на текущий момент нет гриппа, а заболеваемость ОРВИ ниже порогов.