Глава ОКР порассуждал о сроках снятия санкций с российского спорта

Станислав Поздняков уверен, что санкции с российского спорта снимут к 2028 году

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков порассуждал о сроках снятия санкций с российского спорта. Его слова приводит РИА Новости.

«Наша цель — занять ведущее место среди участников Олимпиады-2028. Подчеркну, наша цель — не участие, а победа», — заявил Поздняков, выразив уверенность в том, что к этому времени санкции будут сняты. Он отметил, что ситуация с допуском россиян к турнирам уже меняется.

12 октября Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил ОКР до дальнейшего уведомления из-за включения в состав организации представительств ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. «ОКР больше не может действовать как национальный олимпийский комитет и получать средства от МОК», — пояснил директор по коммуникациям МОК Марк Адамс. При этом окончательного решения по участию россиян в Играх-2024 не принято.

28 марта МОК рекомендовал допустить к соревнованиям в нейтральном статусе белорусов и россиян, не поддерживающих спецоперацию на Украине. При этом атлетов, связанных с вооруженными силами или органами безопасности своих стран, рекомендуется не допускать к участию в турнирах.