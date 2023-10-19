Конор Макгрегор назвал Ислама Махачева тупицей за его слова о UFC. За что ирландец оскорбил российского чемпиона?

Джон Джонс призвал Ислама Махачева бить рекорды, а не критиковать рейтинги UFC

Американский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Джон Джонс ответил российскому бойцу смешанного стиля (MMA) Исламу Махачеву, раскритиковавшему рейтинги промоушена. Спортсмен высказался в социальной сети X (бывшее название Twitter).

«Тяжела голова, носящая корону. Я хотел бы призвать молодых бойцов бить некоторые из моих рекордов вместо того, чтобы говорить. Вот это будет круто», — заявил Джонс. Он отметил, что для него критика его достижений естественна.

Джонс — действующий чемпион UFC в тяжелом весе. Он возглавляет рейтинг лучших бойцов промоушена вне зависимости от весовых категорий (P4P). За карьеру боец одержал 27 побед и потерпел одно поражение. Еще один бой с его участием признали несостоявшимся.

Махачев расположился на третьей строчке рейтинга. В данный момент россиянин удерживает чемпионский пояс промоушена в легком весе, который заполучил после победы над бразильцем Чарльзом Оливейрой на турнире UFC 280 в Абу-Даби в октябре 2022 года.

Макгрегор назвал Махачева тупицей в ответ на критику рейтингов UFC

Ирландский боец ММА Конор Макгрегор оскорбил Махачева, комментируя слова россиянина о составлении списка P4P. Боец написал об этом на странице в сети X.

Этот парень — тупица. Вот что происходит, когда родственники спят друг с другом и рожают ребенка. Вот результат Конор Макгрегор Ирландский боец UFC

Макгрегор — бывший чемпион UFC в легком и полулегком весе. Всего в активе ирландца 28 боев, в которых он одержал 22 победы и потерпел шесть поражений. В октябре 2018-го Макгрегор встречался с россиянином Хабибом Нурмагомедовым и проиграл ему болевым приемом.

Махачев назвал рейтинг P4P чушью

Махачев выразил свое отношение к составлению рейтингов промоушена 18 октября во время пресс-конференции перед турниром UFC 294. Его слова приводит YouTube-канал TheMacLife.

В прошлый раз я побил первого номера, когда сам был вторым, и должен был занять его место. Понятия не имею, кто составляет эти рейтинги Ислам Махачев Чемпион UFC в легком весе

Россиянин подчеркнул, что в нескольких последних поединках Джонс не встречался с соперниками, входящими в список лучших бойцов промоушена. Кроме того, Махачев осудил американца за то, что в 2012 году он отказался принять бой с соотечественником Чейлом Сонненом, поставленным на замену Дэну Хендерсону. О замене оппонента для Джонса стало известно за восемь дней до поединка.

Макгрегор уже писал оскорбительные комментарии в адрес Махачева

В августе 2022 года Макгрегор поиздевался над Махачевым на своей странице в Twitter. Боец опубликовал картинку, на которой изображена мужская нога с соском на голени.

«Когда твои родители еще и кузены. Это Махачевы», — подписал публикацию ирландец.

В марте 2022-го россиянин выразил уверенность в том, что Макгрегор не выйдет на прежний уровень после паузы в карьере, начавшейся в июле 2021 года.

Ему будет тяжело даже спуститься в легкий вес, потому что он целыми днями пьет. Многие готовы будут его разобрать в таком состоянии Ислам Махачев Чемпион UFC в легком весе

В октябре 2021 года, после победы Махачева над новозеландцем Дэном Хукером Макгрегор тоже оскорбил россиянина. «Он сын кузена своего дяди. Поздравляю, братец», — написал ирландец в Twitter.

Макгрегор не выступал в UFC с лета 2021-го. Тогда в третьем поединке против Дастина Порье он получил перелом ноги и проиграл техническим нокаутом. Вероятно, в данный момент ирландец пытается провоцировать Махачева ради возможного боя в будущем. Перед поединком с Нурмагомедовым в 2018 году Макгрегор также оскорблял соперника и его семью.

Махачеву предстоит защита титула чемпиона UFC в легком весе против австралийца Александра Волкановски. Их бой возглавит турнир UFC 294 в Абу-Даби.