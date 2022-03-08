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Махачев высказался о Макгрегоре

Махачев заявил, что Макгрегор никогда не выйдет на прежний уровень и не будет чемпионом

Фото: @thenotoriousmma

Российский боец смешанного стиля (MMA) Ислам Махачев высказался об ирландце Коноре Макгрегоре. Его цитирует Sportskeeda.

Махачев заявил, что Макгрегор никогда не выйдет на прежний уровень и не будет чемпионом. «Ему будет тяжело даже спуститься в легкий вес, потому что он целыми днями пьет. Многие готовы будут его разобрать в таком состоянии», — поделился россиянин. По его мнению, Макгрегору лучше драться со старыми людьми ради денег.

5 марта Макгрегор высказался о возможном бое с Махачевым. «Я поборю этого дерьмового Макчавича, не парьтесь. В любой день и ночь. Это просто жалко», — сказал ирландец, намеренно исказив фамилию россиянина. Он отметил, что вернется в октагон таким же, как раньше. «Кто угодно. В любом весе. В любом месте. Индустрия полна таких дерьмовых пятен», — заявил Макгрегор.

27 февраля Махачев досрочно победил американца Бобби Грина на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Лас-Вегасе. Россиянин выиграл в организации десятый поединок подряд.

Макгрегор — бывший чемпион UFC в двух весовых категориях. Летом 2021 года он получил травму в поединке с Дастином Порье и с тех пор продолжает восстанавливаться.

Дарья Коршунова
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