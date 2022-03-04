Макгрегор высказался о возможном бое с Махачевым

Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор высказался о возможном бое с россиянином Исламом Махачевым. Его слова доступны в Twitter.

«Я поборю этого дерьмового Макчавича, не парьтесь. В любой день и ночь. Это просто жалко», — сказал Макгрегор, намеренно исказив фамилию россиянина. Он отметил, что вернется в октагон таким же, как раньше. «Кто угодно. В любом весе. В любом месте. Индустрия полна таких дерьмовых пятен», — заявил ирландец.

27 февраля Махачев досрочно победил американца Бобби Грина на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Лас-Вегасе. Россиянин выиграл в организации десятый поединок подряд.

Макгрегор — бывший чемпион UFC в двух весовых категориях. Летом 2021 года он получил травму в поединке с Дастином Порье. Ирландец сломал ногу в концовке первого раунда и не смог продолжить схватку. С тех пор Макгрегор продолжает восстановление.