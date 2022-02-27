В сети появилось видео лучших моментов UFC Vegas 49: Махачев против Грина

В сети появилось видео лучших моментов турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Лас-Вегасе, где в главном поединке дрались россиянин Ислам Махачев и американец Бобби Грин. Ролик опубликован в YouTube-канале UFC Russia.

В главной схватке ивента 30-летний Махачев отправил в нокаут Грина. Последний заменил травмированного Бенеила Дариуша. Махачев одержал десятую победу подряд в рамках UFC.

В со-главном поединке вечера победу над Мишей Циркуновым одержал Веллингтон Турман. Он добился успеха, выполнив болевой прием.

Присцила Кечоейра одержала победу над Джи Йон Ким судейским решением. Арман Царукян оказался сильнее Йоэля Альвареса. Армен Петросян одолел Грегори Родригеса.