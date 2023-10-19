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09:11, 19 октября 2023Спорт

Малкин вошел в топ-3 лучших российских снайперов в истории НХЛ

Малкин забросил 474-ю шайбу в НХЛ и вошел в топ-3 российских снайперов лиги

Фото: Charles LeClaire / USA TODAY Sports / Reuters

Нападающий «Питтсбург Пингвинс» Евгений Малкин вошел в топ-3 лучших российских снайперов в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Форвард забросил шайбу в матче регулярного чемпионата против «Детройт Ред Уингс». Для россиянина этот гол стал 474-м за карьеру в лиге. Таким образом, он поднялся на третье место в рейтинге российских снайперов, сместив с него Александра Могильного (473 гола). На второй и первой позиции расположились Сергей Федоров (483 гола), возглавляющий в данный момент московский ЦСКА, и капитан «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин (822 гола) соответственно.

7 августа Малкин вошел в топ-20 лучших центральных нападающих НХЛ. 37-летний хоккеист стал единственным россиянином, включенным в рейтинг среди действующих игроков. Спортсмен расположился на 18-м месте.

Малкин выступает в НХЛ с 2006 года. На протяжении всей карьеры он играет за «Питтсбург». Вместе с командой россиянин трижды выигрывал Кубок Стэнли.

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    Ксения Курашкина
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