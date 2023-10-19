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23:38, 19 октября 2023Мир

Пентагон заявил о готовности поделиться данными об атаке на больницу в Газе

Райдер: Пентагон готов поделиться данными об атаке на больницу в Газе

Фото: Planet Labs PBC / Reuters

Министерство обороны США готово поделиться своими данными об атаке на больницу в Газе. Об этом сообщил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.

«Если нам будет, что еще предоставить, то мы определенно сделаем это», — отметил он. При этом Райдер подчеркнул, что у ведомства нет необходимости полагаться на сообщения в СМИ при проведении «оценки» произошедшего.

Ранее официальный представитель госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что взрыв в больнице в Газе произошел после падения палестинской ракеты.

17 октября был нанесен удар по больнице «Аль-Ахли Аль-Маадани» в секторе Газа, где укрывались люди. Израиль обвинил в нанесении удара по больнице палестинскую группировку «Исламский джихад» (организация признана террористической и запрещена в России). В свою очередь, ХАМАС обвиняет в ракетном ударе по больнице Израиль.

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      Марина Совина
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