Самойлова отреагировала на новость об утрате своего бренда косметики

Российская предпринимательница и жена рэпера Джигана Оксана Самойлова отреагировала на новость об утрате своего бренда косметики Sammy Beauty. Об этом сообщает издание Super.ru.

«Все хорошо, я учредитель. Просто мы право владения брендом перенесли на другую компанию. У нас большие планы на мир, поэтому пришлось перенести на новое юридическое лицо», — заявила блогерша.

Ранее сообщалось, что 16 октября Самойлова вышла из состава учредителей компании «Бьюти инновации». Теперь маркой руководит предпринимательница Марина Назарова, которая известна по продвижению косметики рэпера Егора Крида и других знаменитостей.

Самойлова заработала на продаже косметики почти миллиард рублей. Из опубликованного отчета на сайте Rusprofile стало известно, что выручка Sammy Beauty в 2022 году составила 921 миллион рублей.