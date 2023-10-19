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15:45, 19 октября 2023Спорт

Вратаря российского клуба дисквалифицировали за нападение на бол-боя

Вратаря «Енисея» Евгения Ставера дисквалифицировали за нападение на бол-боя

Фото: Peter Glaser / Unsplash

Вратарь клуба Первой лиги «Енисей» Евгений Ставер дисквалифицирован на три матча за нападение на бол-боя после выездного поединка против «Химок». Об этом «Матч ТВ» сообщил глава контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц.

При этом функционер признал, что пострадавший на протяжении всей игры провоцировал российского вратаря и не выполнял свои обязанности должным образом. За это «Химки» оштрафовали на 25 тысяч рублей.

«Ответили Ставеру, что это не является оправданием, самосуд нельзя проявлять, а футбольное поле — место для игры в футбол», — добавил Григорьянц.

Инцидент произошел 14 октября. Ставер по ходу матча несколько раз вступал в конфликт с бол-боем, который слишком долго подавал ему мячи. После финального свистка голкипер попытался напасть на представителя «Химок», за что получил красную карточку.

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    Алексей Гусев
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