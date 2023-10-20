Бензема ответил на обвинения в связях с террористами

Бензема заявил, что его дети страдают из-за обвинений в связях с террористами

Нападающий сборной Франции по футболу и саудовского «Аль-Иттихада» Карим Бензема ответил на обвинения в связях с террористами. Его слова приводит адвокат Хью Вижье в интервью изданию France Info.

«Это мои дети страдают от того, что их отца обвиняют в терроризме», — заявил Бензема. Адвокат отметил, что футболист не знал, что собой представляет организация «Братья-мусульмане» (признана в России террористической).

18 октября министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен обвинил Бензема в связях с террористической организацией. «Все мы знаем, что господин Бензема имеет печально известные связи с "Братьями-мусульманами"», — заявил Дарманен.

Ранее Бензема выразил поддержку жителям Палестины на фоне военного конфликта с Израилем. Он написал в соцсети X, что молится за пострадавших от бомбардировок жителей Газы.