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15:06, 20 октября 2023Спорт

Бензема ответил на обвинения в связях с террористами

Бензема заявил, что его дети страдают из-за обвинений в связях с террористами
Карим Бензема

Карим Бензема. Фото: Reuters

Нападающий сборной Франции по футболу и саудовского «Аль-Иттихада» Карим Бензема ответил на обвинения в связях с террористами. Его слова приводит адвокат Хью Вижье в интервью изданию France Info.

«Это мои дети страдают от того, что их отца обвиняют в терроризме», — заявил Бензема. Адвокат отметил, что футболист не знал, что собой представляет организация «Братья-мусульмане» (признана в России террористической).

18 октября министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен обвинил Бензема в связях с террористической организацией. «Все мы знаем, что господин Бензема имеет печально известные связи с "Братьями-мусульманами"», — заявил Дарманен.

Ранее Бензема выразил поддержку жителям Палестины на фоне военного конфликта с Израилем. Он написал в соцсети X, что молится за пострадавших от бомбардировок жителей Газы.

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      Андрей Стрельцов
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