Бензема обвинили в связи с террористами

Министр внутренних дел Франции Дарманен обвинил Бензема в связях с террористами

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен обвинил нападающего саудовского «Аль-Иттихада» Карима Бензема в связях с террористической организацией. Его слова приводит Marca.

«Все мы знаем, что господин Карим Бензема имеет печально известные связи с "Братьями-мусульманами" (организация признана в России террористической)», — заявил Дарманен.

Ранее француз Бензема выразил поддержку жителям Палестины на фоне военного конфликта с Израилем. Он написал в соцести X, что молится за пострадавших от бомбардировок жителей Газы.

Утром 7 октября Армия обороны Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ армия начала военную операцию в Газе. Военно-политический кабинет Израиля объявил о переходе страны в состояние войны.