Брат Нурмагомедова раскрыл детали следующего поединка в UFC

Умар Нурмагомедов заявил, что его следующий бой, вероятно, будет претендентским

Российский боец смешанного стиля (ММА) Умар Нурмагомедова раскрыл детали следующего поединка в рамках Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Его слова приводит YouTube-канал промоушена.

«Я думаю, что сначала подерусь с Марлоном Верой. А потом — с Генри Сехудо или Мерабом Двалишвили. Скорее всего, этот поединок будет претендентским», — рассказал Нурмагомедов.

В ночь на 6 августа Умар, который является двоюродным братом бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, должен был впервые в карьере возглавить турнир промоушена. Он должен был участвовать в поединке против американца Кори Сэндхагена, однако 19 июля менеджер спортсмена Ризван Магомедов сообщил, что Нурмагомедов получил травму и ему предстоит операция.

В активе 27-летнего Умара Нурмагомедова 16 побед и ни одного поражения в MMA. В UFC он провел четыре боя.