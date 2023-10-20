Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Лада
Сегодня
18:00 (Мск)
Авангард
Фонбет Чемпионат КХЛ
Аль-Таавун
Сегодня
18:00 (Мск)
Аль-Иттихад
Саудовская Аравия - Про лига|10-й тур
Северсталь
Сегодня
19:00 (Мск)
Салават Юлаев
Фонбет Чемпионат КХЛ
Ак Барс
Сегодня
19:00 (Мск)
Сибирь
Фонбет Чемпионат КХЛ
ХК Сочи
Сегодня
19:30 (Мск)
Барыс
Фонбет Чемпионат КХЛ
Аль-Хиляль
Сегодня
21:00 (Мск)
Аль-Халидж
Саудовская Аравия - Про лига|10-й тур
14:39, 20 октября 2023Спорт

Международная федерация спорта слепых приостановила членство России

IBSA временно приостановила членство России и Белоруссии в организации

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Исполнительный совет Международной федерации спорта слепых (IBSA) приостановил членство России и Белоруссии в организации. Об этом сообщается на сайте IBSA.

В организации заявили, что уважают и поддерживают решение генеральной ассамблеи Международного паралимпийского комитета (IPC, МПК) о частичном приостановлении членства России и Белоруссии на двухлетний период. При этом отмечается, что нейтральным индивидуальным параспортсменам из России и Белоруссии разрешается участвовать в Паралимпийских играх 2024 года в Париже и других санкционированных IPC мероприятиях.

7 сентября президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков рассказал, что IPC готовится навсегда приостановить членство России. Однако на Генассамблее организации в Бахрейне большинство делегатов проголосовали против этого решения.

В 2022 году МПК не допустил российских спортсменов к соревнованиям на Играх-2022. Изначально сборной спортсменам разрешили выступать в нейтральном статусе, но затем решение изменили.

Что думаешь? Оцени!
      Ксения Курашкина
      Обсудить
      Последние новости

      Израиль принял решение о начале наземной операции в секторе Газа

      Во Франции задержали главу крупнейшего профсоюза из-за поддержки Палестины

      Жителей одной страны предупредили о нашествии смертельно опасных пауков

      В российском городе пять человек пострадали в ДТП с маршруткой и трамваем

      Биткоин подорожал до 30 тысяч долларов

      Исследователь указал на одну деталь при взрыве на ядерном полигоне в Неваде

      Следователи начали проверку из-за выдачи отсрочки сотруднику ГАБТа

      Израиль заявил об отсутствии прогресса в освобождении заложников у ХАМАС

      Россиянам рассказали о последствиях употребления вина при похудении

      Курс евро опустился ниже 101 рубля

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости