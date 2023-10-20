Международная федерация спорта слепых приостановила членство России
Исполнительный совет Международной федерации спорта слепых (IBSA) приостановил членство России и Белоруссии в организации. Об этом сообщается на сайте IBSA.
В организации заявили, что уважают и поддерживают решение генеральной ассамблеи Международного паралимпийского комитета (IPC, МПК) о частичном приостановлении членства России и Белоруссии на двухлетний период. При этом отмечается, что нейтральным индивидуальным параспортсменам из России и Белоруссии разрешается участвовать в Паралимпийских играх 2024 года в Париже и других санкционированных IPC мероприятиях.
7 сентября президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков рассказал, что IPC готовится навсегда приостановить членство России. Однако на Генассамблее организации в Бахрейне большинство делегатов проголосовали против этого решения.
В 2022 году МПК не допустил российских спортсменов к соревнованиям на Играх-2022. Изначально сборной спортсменам разрешили выступать в нейтральном статусе, но затем решение изменили.