Международная федерация спорта слепых приостановила членство России

IBSA временно приостановила членство России и Белоруссии в организации

Исполнительный совет Международной федерации спорта слепых (IBSA) приостановил членство России и Белоруссии в организации. Об этом сообщается на сайте IBSA.

В организации заявили, что уважают и поддерживают решение генеральной ассамблеи Международного паралимпийского комитета (IPC, МПК) о частичном приостановлении членства России и Белоруссии на двухлетний период. При этом отмечается, что нейтральным индивидуальным параспортсменам из России и Белоруссии разрешается участвовать в Паралимпийских играх 2024 года в Париже и других санкционированных IPC мероприятиях.

7 сентября президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков рассказал, что IPC готовится навсегда приостановить членство России. Однако на Генассамблее организации в Бахрейне большинство делегатов проголосовали против этого решения.

В 2022 году МПК не допустил российских спортсменов к соревнованиям на Играх-2022. Изначально сборной спортсменам разрешили выступать в нейтральном статусе, но затем решение изменили.