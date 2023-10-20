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22:22, 20 октября 2023Мир

МИД Ливана призвал Израиль объявить о прекращении огня на 48 часов

Глава МИД Ливана Хабиб призвал Израиль объявить о прекращении огня на 48 часов

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Министр иностранных дел Ливана Абдалла Бу Хабиб призвал Израиль объявить о прекращении огня на 48 часов. Об этом сообщает телеканал CNN.

По мнению Хабиба, израильская сторона усугубляет ситуацию разговорами о том, что Ливан призовут к ответственности за действия, которые будут совершаться с его территории.

Глава МИД добавил, что Ливан ведет переговоры с различными группами, но ситуация «неконтролируемая» и ее развитие зависит от того, как будут развиваться события в секторе Газа.

Утром 7 октября израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ на ракетные обстрелы Армия обороны Израиля объявила о начале военной операции в Газе.

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      Юлия Мискевич
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