Минобороны рассказало о перевооружении на стратегические «Авангарды»

Минобороны: РВСН перевооружаются на стратегические комплексы «Авангард»

Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) в Ясненском ракетном соединении, расположенном в Оренбургской области, продолжают перевооружение на стратегические гиперзвуковые ракетные комплексы «Авангард». Об этом со ссылкой на Минобороны России рассказывает ТАСС.

Свое заявление российское военное ведомомство проиллюстрировало видео с загрузкой межконтинентальной баллистической ракеты, выступающей носителем гиперзвукового блока, в шахтную пусковую установку. Данная процедура осуществляется с помощью специального транспортно-загрузочного агрегата и длится несколько часов.

«Выполнение запланированных на 2023 год мероприятий по перевооружению РВСН на ракетный комплекс с гиперзвуковым блоком повысит боевые возможности стратегических ядерных сил нашей страны», — добавили в Минобороны.

В июне президент России Владимир Путин заявил, что страна продолжит развитие ядерной триады, которая является ключевой гарантией военной безопасности страны и глобальной стабильности.