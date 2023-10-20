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10:40, 20 октября 2023Спорт

Непобежденная россиянка провалила взвешивание и отдаст сопернице часть гонорара

Дудакова провалила взвешивание в UFC и отдаст Ю Фрей 20 процентов гонорара

Кадр: Meta MMA / YouTube

Непобежденная россиянка Виктория Дудакова провалила взвешивание перед турниром Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом сообщает Telegram-канал «Вестник ММА».

21 октября Дудакова подерется с американкой Джин Ю Фрей. Поединок пройдет в Абу-Даби (ОАЭ). Россиянка допущена до поединка, но обязана будет отдать соперницу 20 процентов своего гонорара.

В ночь на 16 июля Дудакова победила бразильянку Истелу Нунес в Лас-Вегасе (США) на турнире UFC Vegas 77. Россиянка провела проход в ноги в первом раунде, ее соперница упала и травмировала руку.

Контракт с промоушеном Дудакова получила после победы на отборочном турнире Dana White’s Contender Series 31 августа 2022 года. Всего в активе 24-летней россиянки семь побед в профессиональной карьере и ни одного поражения. На счету Ю Фрей 11 побед и девять поражений.

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      Ксения Курашкина
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