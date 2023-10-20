Обозначены сроки развертывания российского «Млечного пути»

«Роскосмос»: систему «Млечный путь» развернут в 2026 году

Работы по созданию автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном пространстве (АСПОС ОКП), известной как «Млечный путь», развернут в 2026 году. Этот срок ТАСС обозначили в госкорпорации «Роскосмос».

Ключевыми свойствами новой системы, которая получит современные радиолокационные станции и космические аппараты с бортовыми оптическими комплексами, названы открытость, точность и глобальный охват.

«Система "Млечный путь" должна не только качественно изменить степень нашей осведомленности о техногенной космической обстановке, но и обеспечить мониторинг и прогнозирование "космической погоды", а также предупреждать землян об опасных небесных телах — астероидах и кометах», — уточнили в госкорпорации.

В августе 2022 года агентство со ссылкой на материалы Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) сообщило, что создание АСПОС ОКП обойдется в два миллиарда долларов.

В январе того же года генеральный конструктор АСПОС ОКП Григорий Ступак сообщил, что перспективная система «Млечный путь» будет способна отслеживать космические объекты размером от пяти сантиметров, находящиеся на высоте до 2500 километров над поверхностью Земли.