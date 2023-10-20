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15:55, 20 октября 2023Наука и техника

Российский «Флинт» обеспечит скрытное передвижение в зоне СВО

В России создадут систему «Флинт» для скрытного передвижения в зоне СВО

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В России ведутся работы по созданию системы ночного видения «Флинт», которая позволит обеспечить скрытное передвижение квадроциклов и другой техники в ночное время суток в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом ТАСС сообщил гендиректор компании «Лаборатория ППШ» Денис Осломенко.

«Сейчас разрабатываем систему для автомобилей и квадроциклов, например, для вывоза раненых с поля боя. Она позволит не включать фары во время движения в темноте и избежать обнаружения противником», — сказал руководитель.

По его словам, соответствующее решение будет готово примерно к середине ноября.

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Осломенко добавил, что система, установка которой потребует нескольких минут, будет монтироваться в передней части квадроцикла или на крышу автомобиля, изображение с нее будет передаваться на экран или очки.

В августе Научно-производственное объединение «Электромашина» (входит в «Уралвагонзавод» госкорпорации «Ростех») на форуме «Армия-2023» представило новый корабельный гиростабилизированный дистанционно управляемый боевой модуль «Нарвал», предназначенный для борьбы с морскими и воздушными дронами.

Оружие России: на страже Родины
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      Иван Потапов
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