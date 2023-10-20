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17:44, 20 октября 2023Спорт

Умерла олимпийская чемпионка Анфиса Резцова

Умерла олимпийская чемпионка по биатлону и лыжным гонкам Анфиса Резцова
Анфиса Резцова

Анфиса Резцова. Фото: Михаил Мокрушин / РИА Новости

Олимпийская чемпионка по биатлону и лыжным гонкам Анфиса Резцова умерла на 59-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС.

Бывший муж спортсменки Леонид Резцов рассказал, что она скончалась вечером 19 октября в реанимации, не приходя в сознание. «О случившемся мы узнали только сегодня, все документы мы получим завтра — ни с реанимацией, ни с патологоанатомом мы не связывались. Госпитализирована она была 15-го числа», — заявил он.

В марте Резцова перенесла сердечный приступ. Спортсменка рассказала, что неожиданно упала в обморок дома, после чего ее госпитализировали для обследования.

На Играх в 1988 году Резцова выступала в лыжных гонках и завоевала золотую медаль в эстафете, а также серебро в индивидуальной гонке на 20 километров. Еще два золота Олимпиады она выиграла в биатлоне: в спринте в 1992-м и эстафете в 1994-м.

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      Дарья Коршунова
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