Резцову госпитализировали с сердечным приступом

Олимпийскую чемпионку Анфису Резцову госпитализировали после сердечного приступа

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова заявила, что ее госпитализировали после перенесенного сердечного приступа. Ее слова приводит РИА Новости.

Спортсменка рассказала, что неожиданно упала в обморок дома. Обследование выявило у нее сердечный приступ. «Лежу вся в капельницах. Уже неделю меня лечат, катают на тележке. Но я еще не старая, вся жизнь впереди», — сказала Резцова.

В феврале Резцова оценила идею министра спорта и туризма Польши Камиля Бортничука создать сборную беженцев из российских спортсменов для участия в Олимпийских играх 2024 года в Париже. Она призвала наказать Польшу за подобную идею.

На Играх в 1988 году Резцова выступала в лыжных гонках и завоевала золотую медаль в эстафете, а также серебро в индивидуальной гонке на 20 километров. Еще два золота Олимпиады она выиграла в биатлоне: в спринте в 1992-м и эстафете в 1994-м.