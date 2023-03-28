Резцову госпитализировали с сердечным приступом
Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова заявила, что ее госпитализировали после перенесенного сердечного приступа. Ее слова приводит РИА Новости.
Спортсменка рассказала, что неожиданно упала в обморок дома. Обследование выявило у нее сердечный приступ. «Лежу вся в капельницах. Уже неделю меня лечат, катают на тележке. Но я еще не старая, вся жизнь впереди», — сказала Резцова.
В феврале Резцова оценила идею министра спорта и туризма Польши Камиля Бортничука создать сборную беженцев из российских спортсменов для участия в Олимпийских играх 2024 года в Париже. Она призвала наказать Польшу за подобную идею.
На Играх в 1988 году Резцова выступала в лыжных гонках и завоевала золотую медаль в эстафете, а также серебро в индивидуальной гонке на 20 километров. Еще два золота Олимпиады она выиграла в биатлоне: в спринте в 1992-м и эстафете в 1994-м.