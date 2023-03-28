Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Янник Синнер
2:0
Завершен
Андрей Рублёв
Майами (м)
Карен Хачанов
1:0
2-й сет
live
Стефанос Циципас
Майами (м)
СКА
28 марта
19:30 (Мск)
Торпедо
Фонбет КХЛ - плей-офф|1/2 финала - Запад. 7-й матч
Ак Барс
28 марта
19:30 (Мск)
Адмирал
Фонбет КХЛ - плей-офф|1/2 финала - Восток. 7-й матч
Джессика Пегула
Сегодня
02:00 (Мск)
Анастасия Потапова
Майами (ж)
Нью-Йорк Рейнджерс
Сегодня
02:00 (Мск)
Коламбус Блю Джекетс
НХЛ - регулярный чемпионат
Кентен Алис
Сегодня
03:30 (Мск)
Даниил Медведев
Майами (м)
23:07, 28 марта 2023Спорт

Резцову госпитализировали с сердечным приступом

Олимпийскую чемпионку Анфису Резцову госпитализировали после сердечного приступа

Фото: Михаил Мокрушин / РИА Новости

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова заявила, что ее госпитализировали после перенесенного сердечного приступа. Ее слова приводит РИА Новости.

Спортсменка рассказала, что неожиданно упала в обморок дома. Обследование выявило у нее сердечный приступ. «Лежу вся в капельницах. Уже неделю меня лечат, катают на тележке. Но я еще не старая, вся жизнь впереди», — сказала Резцова.

В феврале Резцова оценила идею министра спорта и туризма Польши Камиля Бортничука создать сборную беженцев из российских спортсменов для участия в Олимпийских играх 2024 года в Париже. Она призвала наказать Польшу за подобную идею.

На Играх в 1988 году Резцова выступала в лыжных гонках и завоевала золотую медаль в эстафете, а также серебро в индивидуальной гонке на 20 километров. Еще два золота Олимпиады она выиграла в биатлоне: в спринте в 1992-м и эстафете в 1994-м.

Анастасия Борисова
Обсудить
Последние новости
Разгром колонны ВСУ бойцами ЧВК «Вагнер» под Артемовском попал на видео
Канада выделит Украине 1,8 миллиарда долларов кредита по линии МВФ
В «Росэнергоатоме» рассказали о планируемом визите гендиректора МАГАТЭ на ЗАЭС
В ЛНР сочли маскхалаты ВСУ неспособными скрыть их от российских тепловизоров
В Британии оценили состояние банковской системы на фоне кризиса
Британский принц обвинил королевскую семью в утаивании прослушки его телефона
Небензя заявил о возросшей угрозе терроризма в Африке из-за ряда операций Запада
Херш обвинил Шольца в застопоривании расследования по «Северным потокам»
Херш объяснил интерес Байдена к Украине
Стало известно о сбитом из-за российских дронов истребителе Су-27 ВВС Украины
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.