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12:53, 20 октября 2023Наука и техника

В России рассказали о преимуществе патрулирующих море МиГ-31К

Опарин: патрулирование моря позволит МиГ-31К с «Кинжалами» поражать больше целей

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Постоянное патрулирование акватории Черного моря самолетами МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» позволит экипажам увеличить количество поражаемых целей. О преимуществе патрулирования бывший командующий Дальней авиацией России, член Общественного совета при Минобороны России Михаил Опарин рассказал ТАСС.

«Почему дежурство в воздухе? Потому что от момента постановки задачи до ее реализации требуется минимальное количество времени, что дает возможность экипажу поразить большее количество объектов. Сам МиГ-31 — "Кинжал" — это новейший боевой комплекс, аналогов которому в мире нет», — сказал он.

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Опарин подчеркнул, что применение современных авиационных комплексов Россией может послужить предупреждением для Запада перед возможным принятием решения о применении оружия массового поражения.

Ранее в октябре военный эксперт Анатолий Матвийчук сообщил, что рассчитать траекторию полета ракеты «Кинжал» почти невозможно. Он отметил, что боеприпас сам программирует себя в полете.

В том же месяце президент России Владимир Путин объявил о начале постоянного патрулирования пространства над Черным морем самолетами Воздушно-космических сил России с ракетами «Кинжал».

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      Даниил Иринин
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