В российском городе бюст героя войны захотели поменять на Дзержинского

«Подъем»: в Пензе бюст Давыдова захотели поменять на памятник Дзержинскому

В Пензе бюст героя Отечественной войны 1812 года, поэта и офицера Дениса Давыдова решили сменить на памятник основателю советских органов госбезопасности Феликсу Дзержинскому. Об этом сообщает «Подъем».

В мэрии города причину планов по замене памятника не назвали. В настоящее время бюст Давыдова стоит в центре Пензы, в одноименном сквере на Московской улице. Заменить монумент предложил глава пензенской фракции КПРФ Александр Смирнов. Замглавы городской администрации Сергей Волков заявил, что бюст Давыдова могут передать Дому офицеров на окраине города. Он добавил, что в настоящее время депутаты не приняли окончательного решения о переносе памятника.

Бюст главы Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем (ВЧК) в настоящее время находится у здания бывшего Дворца культуры железнодорожников.

Ранее развернулась дискуссия по поводу возвращения памятника Дзержинскому на Лубянскую площадь в Москве. Москвичам предлагалось выбрать из двух кандидатур — Дзержинского и князя Александра Невского. Вскоре мэр Москвы Сергей Собянин решил завершить голосование. Он посчитал, что процесс стал превращаться в «противостояние людей, придерживающихся разных взглядов».