В Турции визит Байдена в Израиль сочли за одобрение ударов по сектору Газа

МИД Турции: визит Байдена в Израиль можно считать за одобрение ударов по Газе

Визит президента США Джо Байдена в Израиль можно считать за одобрение ударов по сектору Газа. Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, передает ТАСС.

Также министр иностранных дел Турции подчеркнул, что страна выполнит договоренности о гарантиях по урегулированию конфликта в секторе Газа, если их удастся заключить.

18 октября Байден прибыл в Израиль. Итогом его визита стало обещание беспрецедентной помощи стране от США для «укрепления военного потенциала».

Ранее лидер турецкой партии Догу Перинчек назвал США, НАТО и Израиль главной угрозой Турции. По его словам, к таким выводам якобы пришел и президент страны Реджеп Эрдоган.