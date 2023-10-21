Стало известно о взрывах в Харькове

Мэр Харькова Терехов: в городе на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы

В украинском Харькове на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы, об этом в Telegram-канале сообщил мэр города Игорь Терехов.

«Харьков слышит взрывы», — указал он. Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, в Харьковской области воздушная тревога была объявлена в 22:11 (время совпадает с московским).

О взрывах в Харькове также стало известно 18 октября. Перед взрывом в области объявили воздушную тревогу. После инцидента в городе начались проблемы с электричеством.

14 октября Минобороны рассказало о ликвидации украинской диверсионной группы под Харьковом.