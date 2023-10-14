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13:42, 14 октября 2023Россия

В Минобороны сообщили о ликвидации украинской ДРГ под Харьковом

МО РФ: «Западная» группировка войск отразила 7 атак ВСУ на купянском направлении

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Подразделения «Западной» группировки российских войск при поддержке авиации и артиллерии отразили семь атак штурмовых групп 14-й, 32-й, 115-й механизированных бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом сообщили в Министерстве обороны (МО) РФ.

Отмечается, что атаки ВСУ были отражены в районах населенных пунктов Ивановка, Синьковка и Тимковка в Харьковской области Украины. В Минобороны добавили, что в районе населенного пункта Лиман Первый в Харьковской области также была ликидирована украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ).

Как уточнили в ведомстве, потери ВСУ за сутки составили до 215 военнослужащих. Украинские войска также лишились танка, двух боевых машин пехоты, трех пикапов и польской самоходной артиллерийской установки «Krab».

Ранее Минобороны сообщало, что российские военные отразили две атаки штурмовых групп 67-й механизированной бригады ВСУ на краснолиманском направлении вблизи населенного пункта Серебрянка в Донецкой народной республике.

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