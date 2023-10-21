Экс-разведчица Пентагона Коффлер: Байден пытается завалить Украину деньгами

Американский лидер Джо Байден цинично использует трагические события в Израиле, чтобы еще больше завалить Украину деньгами. Об этом рассказала экс-разведчица Пентагона Ребекка Коффлер в эфире телеканала Fox News.

«Он продолжает вести свою нелепую политику. Забрасывание Украины деньгами не принесет победы», — отметила она.

Кроме того, в Вашингтоне дают ложные и необоснованные прогнозы по поводу политики России. Ребекка Коффлер раскритиковала заявления Белого дома о том, что президент России Владимир Путин якобы готовит нападение на страны НАТО.

«Это нелепо. Байден лжет», — подчеркнула экс-разведчица.

Также она предположила, что Байден специально «политизирует» трагические события на Ближнем Востоке, чтобы добиться финансирования для Киева.

Ранее экс-советник Госдепа по делам России Джеймс Гарден заявил, что речь Байдена о помощи Украине и Израилю напомнило жителям США, что Белый дом думает о них в последнюю очередь. По его словам, Белый дом отдает предпочтение не рабочему классу американцев, а проблемам зарубежных стран.

Кроме того, сенатор Конгресса США от Республиканской партии Джей Ди Вэнс заявил 20 октября, что Джо Байден использует войну Израиля с радикальным палестинским движением ХАМАС для оказания дополнительной помощи Украине.