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02:21, 21 октября 2023Мир

Американская разведчица обвинила Байдена во лжи насчет Путина

Экс-разведчица Пентагона Коффлер: Байден пытается завалить Украину деньгами
СюжетРоссия и НАТО:
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Yuri Gripas — Pool via CNP / Keystone Press Agency / Global Look Press

Американский лидер Джо Байден цинично использует трагические события в Израиле, чтобы еще больше завалить Украину деньгами. Об этом рассказала экс-разведчица Пентагона Ребекка Коффлер в эфире телеканала Fox News.

«Он продолжает вести свою нелепую политику. Забрасывание Украины деньгами не принесет победы», — отметила она.

Кроме того, в Вашингтоне дают ложные и необоснованные прогнозы по поводу политики России. Ребекка Коффлер раскритиковала заявления Белого дома о том, что президент России Владимир Путин якобы готовит нападение на страны НАТО.

«Это нелепо. Байден лжет», — подчеркнула экс-разведчица.

Также она предположила, что Байден специально «политизирует» трагические события на Ближнем Востоке, чтобы добиться финансирования для Киева.

Ранее экс-советник Госдепа по делам России Джеймс Гарден заявил, что речь Байдена о помощи Украине и Израилю напомнило жителям США, что Белый дом думает о них в последнюю очередь. По его словам, Белый дом отдает предпочтение не рабочему классу американцев, а проблемам зарубежных стран.

Кроме того, сенатор Конгресса США от Республиканской партии Джей Ди Вэнс заявил 20 октября, что Джо Байден использует войну Израиля с радикальным палестинским движением ХАМАС для оказания дополнительной помощи Украине.

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      Марина Совина
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