Байдена обвинили в использовании войны Израиля с ХАМАС в интересах Украины

Сенатор Вэнс: Байден использует войну в Израиле для получения денег для Украины

Президент США Джо Байден использует войну Израиля с радикальным палестинским движением ХАМАС для оказания дополнительной помощи Украине. В этом президента обвинил сенатор Конгресса США от Республиканской партии Джей Ди Вэнс, сообщает Fox News.

В своем заявлении Вэнс дал понять, что считает ситуации в Израиле и на Украине очень разными. «Вместо того чтобы приостанавливать помощь Израилю для получения дополнительного финансирования для Украины, Конгресс должен уделить ситуации в Израиле отдельное время для обсуждения и голосования, которое она заслуживает», — констатировал сенатор.

Он также прокомментировал заявление Байдена на «срочный бюджетный запрос» для поддержки важнейших партнеров, таких как Израиль и Украина. «То, что делает Байден, отвратительно. Он использует мертвых детей в Израиле, чтобы продать свою катастрофическую политику в отношении Украины скептически настроенным американцам. Это разные страны, у них разные проблемы, и эта попытка использовать Израиль для политического прикрытия оскорбительна», — сказала республиканец.

Ранее Байден назвал помощь Украине разумной инвестицией с дивидендами в будущем. Сообщается, что американский лидер намерен запросить у Конгресса свыше 100 миллиардов долларов, 60 миллиардов из которых предназначены для Украины, а 14 миллиардов достанутся Израилю.