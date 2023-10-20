«Ничего личного, просто бизнес». Байден счел помощь Украине разумной инвестицией

Байден назвал помощь Украине разумной инвестицией с дивидендами в будущем

Президент США Джо Байден назвал помощь Украине и Израилю «разумной инвестицией». По его мнению, такая поддержка критических партнеров Вашингтона будет приносить дивиденды будущим поколениям.

Глава Белого дома сообщил, что направит в Конгресс США экстренный бюджетный запрос на финансирование нужд американской национальной безопасности. Он намерен запросить свыше 100 миллиардов долларов, из них 60 миллиардов предназначены для Украины, 14 миллиардов достанутся Израилю, сколько же будет потрачено на защиту границ самих США.

Помогите нам не подвергать опасности американские войска. Помогите построить мир для наших детей и внуков

Джо Байден президент США

При этом Байден заявил, что не планирует отправлять американских военных на Украину. Выступая с телеобращением к нации из своего рабочего кабинета, он отметил, что «единственное, о чем просит Украина — это помощь». В связи с этим он призвал конгресс дать ему возможность для продолжения бесперебойных поставок оружия Киеву.

В России раскрыли истинный интерес Вашингтона на Украине

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала выступление Байдена. «Раньше они называли это "борьбой за свободу и демократию". Теперь оказывается, это просто расчет. Таковым он был всегда, просто мир обманывали, прикрываясь несуществующими для Вашингтона ценностями», — поделилась мнением дипломат.

Также она указала на то, что войны всегда были для Соединенных Штатов «разумной инвестицией», и при этом проходили не на их территории, а чужие издержки Вашингтон не волновали.

Как говорится, ничего личного, просто бизнес

Мария Захарова официальный представитель МИД России

Ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил обеспокоенность возможным ослаблением внимания мирового сообщества к украинскому конфликту из-за ситуации вокруг Израиля. По его словам, в случае лишения Киева поддержки «время будет играть на стороне России».

США захотели передать Израилю предназначавшиеся Украине снаряды

19 октября выяснилось, что США планируют передать Израилю предназначавшееся Киеву вооружение. По информации издания Axios, речь идет о десятках тысяч крупнокалиберных снарядов. При этом ряд официальных лиц США предположил, что перенаправление боеприпасов не окажет немедленного влияния на боеспособность Вооруженных сил Украины (ВСУ). Однако остается неясной перспектива дальнейших поставок оружия Киеву, если столкновения между Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) и палестинским движением ХАМАС перерастут в более широкий региональный конфликт.

Ранее военный эксперт, подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко сообщил, что, по его данным, украинские военные перестали использовать западную технику из-за страха потерять ее. Он также отметил, что нерегулярные поставки боеприпасов приведут к плачевным последствиям для ВСУ.