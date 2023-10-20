Захарова отреагировала на слова Байдена о разумной инвестиции в помощь Украине

Захарова: Вашингтон долго обманывал мир, прикрываясь борьбой за демократию

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала слова президента США Джо Байдена о том, что помощь Украине является «разумной инвестицией».

«Байден назвал помощь Украине "разумной инвестицией", которая принесет дивиденды будущим поколениям. Раньше они называли это "борьбой за свободу и демократию". Теперь оказывается, это просто расчет. Таковым он был всегда, просто мир обманывали, прикрываясь несуществующими для Вашингтона ценностями», — написала Захарова.

Также официальный представитель МИД указала на то, что войны традиционно представляли для Соединенных Штатов «разумную инвестицию», так как проходили не на американской территории, а «чужие издержки их не волновали». «Как говорится, ничего личного, просто бизнес», — отметила она.