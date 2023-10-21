В США раскритиковали речь Байдена об Израиле и Украине

В США заявили, что речь Байдена демонстрирует равнодушие властей к американцам

Выступление президента Соединенных Штатов Джо Байдена о помощи Украине и Израилю напомнило жителям США, что Белый дом думает о них в последнюю очередь. Об этом рассказал экс-советник Госдепа по делам России Джеймс Гарден, пишет РИА Новости.

«Если речь и запомнят, то в качестве идеального выражения сознания нашего правящего класса, который выражается в идее "Америка в последнюю очередь"», — прокомментировал специалист телеобращение Байдена.

По его словам, Белый дом отдает предпочтение не рабочему классу американцев, а проблемам зарубежных стран.

Гарден подчеркнул, что заявления Байдена не содержали ничего, что «сигнализировало» бы об изменении такого подхода или изменении политики Штатов на Ближнем Востоке и на Украине.

19 октября Джо Байден запросил у Конгресса согласование бюджета, в который входит помощь Украине и Израилю на 61,3 миллиарда долларов. Президент рассчитывает на поддержку со стороны обеих партий, так как проект отвечает интересам обеих сторон.

До этого политик назвал помощь Украине и Израилю «разумной инвестицией». По его мнению, такая поддержка критических партнеров Вашингтона будет приносить дивиденды будущим поколениям.