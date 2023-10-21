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09:21, 21 октября 2023Наука и техника

Названы лучшие бюджетные смартфоны от 30 тысяч до 60 тысяч рублей

Эксперт Черноусов: Realme C55 вошел в топ лучших смартфонов до 60 тысяч рублей

Фото: MonicaZ82 / Shutterstock / Fotodom

В топ лучших смартфонов от 30 тысяч до 60 тысяч рублей входят устройства, выдерживающие баланс цена-качество, рассказал эксперт по технологиям Иван Черноусов. Рейтинг из пяти бюджетных смартфонов он составил для «Известий».

В пятерку, по его словам, вошел смартфон Realme C55 стоимостью 36 тысяч рублей. «У устройства частота обновления экрана 120 Гц, камера на 100 мегапикселей, 256 ГБ встроенной памяти. Кроме того, задняя панель телефона выполнена из кожи, что тоже можно отметить в качестве плюса, — девайс можно носить без чехла», — рассказал он.

Кроме того, добавил Черноусов, среди телефонов до 40 тысяч рублей выделяется Honor 90 с камерой на 200 Мп, экраном на 120 Гц и процессором Qualcomm. В списке телефонов за 50 тысяч рублей эксперт выделил Huawei Nova 11 Pro. «Это стильный молодежный телефон с необычным дизайном и весьма достойными техническими характеристиками — камерой, процессором и экраном», — объяснил он. Минусом телефона он назвал работу некоторых Android-приложений через встроенный эмулятор.

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Среди устройств от 50 тысяч до 60 тысяч рублей лучшим эксперт назвал смартфон iPhone SE 2022 года, который считает отличным вариантом для тех, кто хочет бюджетно войти в экосистему Apple. При этом, подчеркнул Черноусов, эта техника проигрывает всем китайским смартфонам из списка.

Наконец, продолжил специалист, в этой ценовой категории можно присмотреться к раскладному смартфону Tecno Phantom Flip V.

Это такой китайский вариант Galaxy Z Flip, но только подешевле. У него хорошие технические характеристики — экран, камера, процессор, и он отлично будет смотреться в руках девушки

Иван Черноусовэксперт по технологиям

Ранее в iPhone обнаружили таинственную проблему с выключением по ночам. На Reddit несколько авторов постов пожаловались, что их телефоны начали выключаться ночью, но включались обратно к утру.

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      Александра Лисица
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