Названы самые дорогие футбольные вратари мира

Кошта, Доннарума, Меньян и Куртуа названы самыми дорогими вратарями мира

Голкипер «Порту» Диогу Кошта, вратарь ПСЖ Джанлуиджи Доннарума, а также играющие в воротах «Милана» и «Реала» соответственно Мик Меньян и Тибо Куртуа названы самыми дорогими футболистами на своей позиции в мире. Рейтинг составил портал Transfermarkt.

Стоимость каждого вратаря оценивается в 45 миллионов евро. Самый младший из них — 24-летний Кошта. Самый возрастной — 31-летний Куртуа.

Пятерку самых дорогих вратарей замкнул голкипер «Манчестер Сити» и сборной Бразилии Эдерсон. Его стоимость оценивается в 40 миллионов евро.

Самый дорогой российский голкипер — Матвей Сафонов из «Краснодара» — находится на 27-м месте в рейтинге. Его стоимость оценивается в 16 миллионов евро.