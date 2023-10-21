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12:37, 21 октября 2023Спорт

Названы самые дорогие футбольные вратари мира

Кошта, Доннарума, Меньян и Куртуа названы самыми дорогими вратарями мира

Фото: Cathrin Mueller / Reuters

Голкипер «Порту» Диогу Кошта, вратарь ПСЖ Джанлуиджи Доннарума, а также играющие в воротах «Милана» и «Реала» соответственно Мик Меньян и Тибо Куртуа названы самыми дорогими футболистами на своей позиции в мире. Рейтинг составил портал Transfermarkt.

Стоимость каждого вратаря оценивается в 45 миллионов евро. Самый младший из них — 24-летний Кошта. Самый возрастной — 31-летний Куртуа.

Пятерку самых дорогих вратарей замкнул голкипер «Манчестер Сити» и сборной Бразилии Эдерсон. Его стоимость оценивается в 40 миллионов евро.

Самый дорогой российский голкипер — Матвей Сафонов из «Краснодара» — находится на 27-м месте в рейтинге. Его стоимость оценивается в 16 миллионов евро.

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      Алексей Гусев
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