Юрист рассказала о возвращении старой уловки мошенников в магазинах

Адвокат Кудерко: мошенники вновь пытаются обналичить на кассах денежные средства

Злоумышленники вновь пытаются обналичить на кассах магазинов денежные средства, оплатив покупку случайного человека чужой пластиковой картой. Об этом рассказала адвокат Елена Кудерко в интервью агентству «Прайм».

Чаще всего мошенники свою просьбу «давайте я за вас заплачу, а вы вернете мне деньги» объясняют тем, что им срочно нужны наличные, а банкомата рядом нет. Покупателю на кассе эта операция не кажется странной, ведь его покупка оплачена, а он передал равноценную сумму наличными.

«В этот момент жертвой мошенников становится собственник той самой пластиковой карты, с которой совершен расчет», — объяснила специалист.

Чаще всего карту просто украли. Так злоумышленники спокойно получают наличные без всяких рисков. Но иногда расчет производится с карты, о которой ее владелец даже и не знает, отметила юрист.

Наивный покупатель, чью покупку мошенники оплатили таким образом, узнает об этом позже. Действия с украденной картой фиксируются на видеокамеру в магазине. Если человек попал на камеру в качестве плательщика с чужой карты, то ему придется объяснять полицейским, как это произошло.

Мошенники об этом знают, поэтому стараются «не светиться» вблизи камер, заключила Кудерко.

Ранее эксперт Петр Гусятников заявил, что неважно, откуда идет зачисление средств на банковскую карту — их нельзя присваивать себе. Мошенники проделывают маневр с переводом несколько раз до тех пор, пока не получится запутать цепочку переводов.

Вернуть поступившие средства лучше обратившись в банк. Нужно написать заявление с просьбой вернуть деньги на счет, с которого они поступили.