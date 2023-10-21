Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
17:54, 21 октября 2023Наука и техника

Полковник объяснил превосходство ракет «Искандер» над переданными Украине ATACMS

Полковник Кнутов заявил, что ракеты «Искандер» превосходят ATACMS дальностью
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Российские «Искандеры» превосходят американские ракеты ATACMS, переданные Украине США, дальностью и точностью. Об этом заявил военный эксперт, директор Музея войск противовоздушной обороны (ПВО), полковник в отставке Юрий Кнутов в беседе с NEWS.ru.

Среди минусов американских ракет он также отметил их баллистическую траекторию, что упрощает их перехват. При этом «Искандеры» способны маневрировать в воздухе.

Помимо этого, по словам Кнутова, российские ракеты достигают огромной скорости. Он подчеркнул, что США передали Украине старую модификацию ATACMS с дальностью полета до 160 километров.

Ранее в беседе с «Лентой.ру» Кнутов также объяснил, что ракеты ATACMS имеют и другой существенный недостаток. «Когда они идут по нисходящей траектории для поражения цели, они сбрасывают скорость, и скорость становится не сверхзвуковой, а дозвуковой», — заявил он. Полковник отметил, что в этот момент американские ракеты могут поразить все российские средства ПВО.

О том, что США тайно передали ATACMS Киеву, 17 октября сообщила газета The Wall Street Journal. Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) подтвердил, что Киев уже использовал их в боевых действиях.

Что думаешь? Оцени!
      Сергей Истомин
      Обсудить
      Последние новости

      Востоковеда Сатановского уволили с канала Соловьева. Он оскорбил Захарову и обвинил дипломатов в ненависти к Израилю

      «Локомотив» сыграл вничью с «Динамо» в матче РПЛ

      Умер Бобби Чарльтон

      В Госдуме допустили «дерусификацию» выдачи Google по просьбе Украины

      Украине предрекли вынужденные переговоры с Россией из-за Израиля

      Полковник объяснил превосходство ракет «Искандер» над переданными Украине ATACMS

      В Московском зоопарке раскрыли особенности вольера для маленькой панды

      Российские туристы попали в ДТП с двумя автобусами в Турции

      Российский клуб отстранил футболиста за отказ выходить на замену

      Чипы от российских БПЛА нашли в украинских самодельных дронах

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости