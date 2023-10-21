Российские банки спрогнозировали решение ЦБ по ключевой ставке

«Известия»: российские банки ожидают повышения ключевой ставки ЦБ до 14%

На заседании 27 октября Центробанк (ЦБ) России в очередной раз повысит ключевую ставку, прогнозируют все опрошенные «Известиями» представители кредитных организаций.

Увеличение до 14 процентов — базовый сценарий для девяти из 12 банков. В Совкомбанке и «Зените» также считают повышение на 1 п.п. наиболее вероятным решением регулятора, однако допускают увеличение и сразу на 2 п.п., до 15 процентов. Однозначный рост до 15 процентов ожидают только в Экспобанке.

По словам старшего стратега по долговому рынку SberCIB Investment Research Игоря Рапохина, денежный рынок подготовился к повышению ключевой ставки — в его котировки уже заложен ее рост до 14 процентов. Глава направления аналитики и корпоративного бизнеса банка ДОМ.РФ Григорий Жирнов считает, что регулятор постарается сделать все, чтобы вернуть инфляцию к таргету в 4 процента, поскольку она превышает этот уровень уже по итогам четвертого года подряд. Однако для этого может потребоваться сохранить ставку на высоком уровне в течение нескольких кварталов.

Очередное заседание совета директоров Банка России по вопросу ключевой ставки состоится 27 октября. Зампред регулятора Алексей Заботкин ранее допустил дальнейшее повышение показателя с учетом того, что для возвращения инфляции к цели в четыре процента уже принятых решений недостаточно. Согласно актуальным данным ЦБ, к концу 2023 года уровень инфляции в России может превысить прогнозируемые 6-7 процентов.

Резкое повышение ключевой ставки до 13 процентов, произошедшее 15 августа, Центробанк объяснял стремлением вернуть инфляцию к четырем процентам в 2024 году и стабилизировать ее вблизи этой отметки в дальнейшем.