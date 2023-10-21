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11:11, 21 октября 2023Спорт

В Минспорта и Госдуме захотели ограничить выезд талантливых спортсменов за рубеж

В Минспорта и Госдуме захотели ограничить выезд спортсменов из России за границу

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Министерство спорта совместно с Госдумой разработает ограничения на выезд талантливых российских спортсменов за рубеж. Об такое решении Telegram-каналу РБК заявил министр спорта страны Олег Матыцин.

По его словам, Минспорта совместно с депутатами займется разработкой соответствующих нормативно-правовых актов. «Посмотрим, как мы можем защитить интересы российского хоккея, спортсменов, тренеров и спортивных школ, чтобы ограничить выезд талантливых спортсменов», — заявил Матыцин.

19 октября президент России Владимир Путин призвал разобраться с переходами юных российских хоккеистов в зарубежные клубы. «Надо понять, что нам делать с этими дельцами от хоккея, которые ребятишек еще со спортивных школ отбирают и тащат за границу», — заявил глава государства.

28 марта Международный олимпийский комитет рекомендовал допустить к соревнованиям в нейтральном статусе белорусов и россиян, не поддерживавших спецоперацию на Украине. При этом атлетов из России и Белоруссии, связанных с вооруженными силами или органами безопасности своих стран, рекомендуется отстранить от участия в стартах.

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      Алексей Гусев
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